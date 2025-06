Calciomercato Juventus nuove conferme sullo scambio | i bianconeri pensano a quella contropartita Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma con nuove conferme sullo scambio che sta animando le voci di mercato. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che i bianconeri stanno seriamente considerando un’operazione per rinforzare la difesa, con Aguerd del West Ham nel mirino e una possibile contropartita. La strategia dei dirigenti juventini si fa sempre più chiara: sarà determinante nelle prossime settimane. Restate sintonizzati per tutti gli sviluppi di questa intricata trattativa.

Calciomercato Juventus, conferme sullo scambio: cosa filtra in vista della sessione estiva di mercato. Gli aggiornamenti. Trovano nuove conferme le indiscrezione di calciomercato Juventus su Aguerd. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ex Real Sociedad oggi in forza al West Ham è finito nel mirino dei bianconeri per rinforzare la difesa. Il marocchino piace molto ai bianconeri, che starebbero studiando la giusta offerta per convincere gli Hammers a lasciarlo partire in estate. Occhio, in questo senso, al possibile inserimento di Daniele Rugani come contropartita. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com