Calciomercato Juventus Marotta esce allo scoperto sull’obiettivo conteso con i bianconeri | Non nascondo che lui ci interessa Cosa succede adesso

Il calciomercato juventino si infiamma: Marotta, ormai ex dirigente bianconero, rompe il silenzio e rivela l’interesse dell’Inter per Bonny, il giovane attaccante del Parma conteso anche dalla Juventus. La tensione cresce, e ora la posta in gioco si fa più alta: cosa succederà nelle prossime settimane? La sfida tra grandi club si intensifica, lasciando i tifosi in trepidante attesa. Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, Marotta esce allo scoperto sull’obiettivo conteso: ecco cosa ha detto il presidente dell’Inter. Il presidente dell’ Inter Beppe Marotta ha parlato a Mediaset analizzando l’interesse dei nerazzurri per Bonny, attaccante del Parma accostato anche al calciomercato Juventus nelle ultime settimane ma che, probabilmente, andrà a Milano. PAROLE – «Forse no negli States. Rientra nel nostro taccuino. Non abbiamo approfondito, lo faremo con calma, bisogna anche vedere la volontà del Parma quale possa essere. Ma non nascondo che è un giocatore che interessa». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Marotta esce allo scoperto sull’obiettivo conteso con i bianconeri: «Non nascondo che lui ci interessa». Cosa succede adesso

