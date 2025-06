Calciomercato Juve un big bianconero è sempre più lontano | la sua posizione non cambia! Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più complesso: un big bianconero, Dusan Vlahovic, sembra ormai lontano dal rinnovo e la sua posizione resta inamovibile. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro e per le strategie del club. Cosa potrebbe succedere? Resta da scoprire se la Juve riuscirà a convincere l’attaccante o se dovrà inevitabilmente mettere in vendita il proprio talento.

Calciomercato Juve, un big è sempre più lontano. Ultime novità in vista dell’estate: il bianconero non cambia posizione. Tutti gli aggiornamenti. Come rivelato da Giovanni Albanese su X, la posizione di Vlahovic sul rinnovo del contratto con la Juve è rimasta fin qui abbastanza rigida anche con il nuovo management. L’attaccante non sembra intenzionato a ridursi l’ingaggio, così il club lo ritiene sul mercato. Il futuro del centravanti serbo è sempre più lontano dai bianconeri: sono settimane decisive anche per l’addio di Vlahovic. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un big bianconero è sempre più lontano: la sua posizione non cambia! Cosa può succedere nelle prossime settimane

In questa notizia si parla di: juve - posizione - bianconero - lontano

Calciomercato Juve, tra quell’esubero del Manchester United e i bianconeri si inserisce l’Inter! L’idea dei nerazzurri e la posizione di Madama - Nel calciomercato della Juventus si fa spazio una nuova intrigante opportunità, con Joshua Zirkzee del Manchester United che attira l'interesse dei bianconeri.

La Juventus forte su Gyokeres È lui il prescelto per rinforzare l'attacco bianconero, con Vlahovic sempre più lontano da Torino. I contatti tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona continuano fitti, si attende soltanto di trovare la giusta soluzione ? #gyokeres #cal Vai su Facebook

Calciomercato Juve, un big è sempre più lontano. Ultime; Juve, adesso è una certezza: decisione di Comolli definitiva, la posizione di Tudor; Juventus, la strategia di mercato per l’attacco e la posizione su Santiago Castro.

La Juventus 'esagera', 5-0 all'Al-Ain: doppietta per Kolo Muani e Conceicao - I bianconeri fanno il loro debutto nel Mondiale per Club affrontando l’Al- Segnala ilbianconero.com

Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, si cercano offerte per il centrocampista - La Juventus cerca una soluzione per Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano è ai margini del progetto bianconero e pronto a lasciare Torino. Si legge su msn.com