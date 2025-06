Calciomercato Juve nuovo duello col Napoli | il club di De Laurentiis parte in vantaggio! Rivelazione sull’obiettivo dei bianconeri Ultime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un nuovo duello all’orizzonte: il Napoli di De Laurentiis sembra partire in vantaggio nell’assalto a un obiettivo strategico. La sfida tra i due club si intensifica, promettendo emozioni e colpi di scena sulla scena internazionale. Con le trattative che si fanno sempre più calde, il futuro di questo talento potrebbe riscrivere le sorti delle rispettive squadre: la partita è aperta e coinvolgente fino all’ultimo minuto.

Calciomercato Juve, Napoli parte in vantaggio! Rivelazione sul futuro dell'attaccante esterno nuovamente accostato ai bianconeri. Luca Cilli, a Sky Sport, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve sul futuro di Jadon Sancho. Si profila un nuovo duello con il Napoli di Conte. SANCHO – «Duello di mercato Juventus e Napoli. La Juve sta continuando a dialogare con il Manchester United per capire costi e modalità di trasferimento. Il Napoli invece sta provando a convincere direttamente il giocatore. Sicuramente farebbe comodo ad entrambe, il Napoli è al momento in vantaggio».

