Calciomercato Juve la rivelazione sull’obiettivo in difesa spiazza i tifosi | Rifiutata un’offerta da 25 milioni Cosa filtra sull’interesse dei bianconeri

Nel calciomercato della Juventus, una rivelazione sorprendente sta scuotendo gli entusiasmi dei tifosi: l’obiettivo difensivo Leoni, giovane promessa del Parma, spiazza tutti. Nonostante interesse di Premier League e un’offerta da 25 milioni rifiutata, il club emiliano ribadisce che non è in vendita. Che cosa ci riserverà il futuro per questa operazione? Restate sintonizzati, perché nuove sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Calciomercato Juve, la rivelazione sull'obiettivo in difesa lascia perplessi: tutte le dichiarazioni sul difensore. Matteo Moretto ha fatto il punto su uno dei tanti nomi accostati alla difesa del calciomercato Juve: Leoni. Il calciatore del Parma piace a tante squadre ma non sarebbe in vendita. PAROLE – «Ci sono anche squadre di Premier League che si sono informate su Leoni, difensore centrale classe 2006. Per il Parma, Leoni non è in vendita e non ha necessità di vendere ma se dovesse arrivare un'offerta importante non direbbe no. Il Parma ha già detto di no a un'offerta da 25 milioni di base fissa a una squadra italiana».

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con una difesa inedita e in emergenza. Con le squalifiche di Kalulu e Savona, Igor Tudor cambia ruolo a Locatelli, che potrebbe unirsi a Veiga e Gatti nel terzetto arretrato, mentre punta su Douglas Luiz.

