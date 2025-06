Calciomercato Juve | da Osimhen a Gyokeres i cinque nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire Vlahovic La lista completa

Il calciomercato della Juventus si anima con nomi di punta pronti a rinforzare l’attacco bianconero. Da Osimhen a Gyokeres, passando per altri talenti di primo piano, i dirigenti juventini stanno pianificando la strategia per trovare il degno sostituto di Vlahovic. La corsa ai nuovi bomber è ufficialmente aperta: ecco i cinque nomi nel mirino, pronti a scrivere il futuro della Vecchia Signora. La sfida per il nuovo numero 9 sta per entrare nel vivo.

per questa estate. Il calciomercato Juve inizia a preparare il terreno a quello che diventerà il nuovo numero 9 bianconero nelle prossime settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sono cinque le idee per sostituire Vlahovic. Il primo nome nella lista è e resta quello di Osimhen, a cui va subito affiancato Gyokeres dello Sporting Lisbona (che però sembra preferire la Premier). Subito dopo Retegui dell’Atalanta, Hojlund del Manchester United e Castro del Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: da Osimhen a Gyokeres, i cinque nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire Vlahovic. La lista completa

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l'esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese

