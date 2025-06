Calciomercato Juve Balzarini esclude l’interesse per quell’attaccante | Non mi risulta anche perché la cifra richiesta…

Il calciomercato della Juventus continua a suscitare interesse e speculazioni, con l’esperto Gianni Balzarini che chiarisce alcune voci circolate: secondo lui, l’ipotesi di un interesse per quell’attaccante non trova conferma, anche considerando le cifre richieste. In un mercato così dinamico, è fondamentale distinguere tra rumors e realtà, e Balzarini contribuisce a fare chiarezza. Ma quali saranno le prossime mosse dei bianconeri? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Calciomercato Juve, Balzarini esclude l’interesse per quell’attaccante: tutte le dichiarazioni dell’esperto di mercato. Il giornalista Gianni Balzarini ha analizzato le possibili mosse del calciomercato Juve soprattutto in attacco parlando del possibile interesse dei bianconero per Lucca dell’ Udinese che piace molto al Napoli. PAROLE – «Ci vorrà tanto perché la Juve possa avere un forte attaccante. Non mi risulta che ci sia questo grande interesse per Lucca anche perché a Udine di soldi te ne chiedono più di 20 milioni per lui». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Balzarini esclude l’interesse per quell’attaccante: «Non mi risulta anche perché la cifra richiesta…»

