Calciomercato Inter LIVE | stallo Galatasaray per Calhanoglu per Bonny ci siamo! Gli altri nomi per l’attacco

Il calciomercato dell'Inter è un vortice di emozioni e trattative in tempo reale, tra stalli, incontri e colpi di scena. Mentre il Galatasaray insiste per Calhanoglu e Bonny si avvicina, i nerazzurri non smettono di lavorare per rafforzare la rosa, mantenendo sempre alta l’attenzione sulle prospettive future. Seguite con noi tutte le news, perché il mercato interista è vivo e ricco di sorprese. Ecco le ultime novità…

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: stallo Galatasaray per Calhanoglu, per Bonny ci siamo! Gli altri nomi per l’attacco

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - stallo - galatasaray

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calhanoglu-Galatasaray, la posizione dell’Inter non cambia. “Hakan fino ad oggi…”; Calhanoglu tra Inter e Galatasaray: futuro incerto, l’Inter valuta Ederson; Calciomercato Milan-Vlahovic: i 3 no di Dusan che fanno sognare il Diavolo. Osimhen, Jadon Sancho e Calhanoglu... - Trattative, Rumor.

Calhanoglu-Galatasaray, la posizione dell’Inter non cambia. “Hakan fino ad oggi…” - "La pressione del Galatasaray, al momento, è tutta sulle spalle di Calhanoglu", spiega il Corriere dello Sport ... Secondo fcinter1908.it

Calhanoglu non si espone, Inter sicura! Galatasaray in attesa – CdS - Hakan Calhanoglu è tifoso del Galatasaray e apprezzerebbe un trasferimento in Turchia, ma non sta forzando la mano con l'Inter. Segnala inter-news.it