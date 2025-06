Calciomercato Inter LIVE | Bonny sempre più vicino in arrivo l’offerta del Galatasaray per Calhanoglu pazza idea Rashford

Se sei appassionato di calciomercato Inter, preparati a scoprire tutte le ultime novità in tempo reale. Dalle trattative più calde alle indiscrezioni che infiammano i tifosi, il nostro aggiornamento live ti tiene sempre informato su offerte, incontri e strategia del club nerazzurro. La pazza idea di Rashford e il pressing del Galatasaray su Calhanoglu sono solo alcune delle tante news da seguire: il mercato non si ferma mai!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com