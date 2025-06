Calciomercato Inter Il Milan sorpassa i nerazzurri nell’ affare Leoni

Nel vivace calciomercato di gennaio, il Milan sorprende l'Inter nel delicato affare Leoni, superando i nerazzurri nella corsa al difensore centrale Giovanni Leoni del Parma. I rossoneri, puntando sulla strategia del Made in Italy, sembravano in vantaggio, ma ora la sfida si fa più incerta e avvincente. Chi avrà la meglio? La risposta si prospetta ricca di colpi di scena.

Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, è ormai un noto pallino del calciomercato Inter. I nerazzurri puntano al made in Italy: strategia che quando si tratta di reparto difensivo, difficilmente fallisce. Marotta sembrava avere la precedenza sul giocatore dati i buoni rapporti con il club emiliano. Nelle ultime ore però, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Il Milan sorpassa i nerazzurri nell’ affare Leoni

