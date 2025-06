Calciomercato Inter i nerazzurri pensano alla recompra di Fabbian

L’Inter torna a pensare in grande per il suo centrocampo: tra le strategie di mercato, spicca la possibile recompra di Giovanni Fabbian, talento italiano cresciuto nella primavera nerazzurra e ora in forza al Bologna. Un'operazione che potrebbe rafforzare notevolmente la mediana dei nerazzurri, puntando su un giocatore con il giusto mix di qualità e temperamento. Il futuro di Fabbian all’Inter potrebbe essere più vicino di quanto si immagini.

Come riportato da internews24.com, il calciomercato dell' Inter si sta muovendo per il centrocampo, un nome che piace è quello di Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna, quest' anno potrebbe cambiare casacca. L' italiano è un ex giocatore della primavera nerazzurra e due anni fa, proprio l' Inter l' ha

