Calciomercato Inter è lotta a due per l’obiettivo in attacco | Marotta sfida una big italiana per il colpo

Il calciomercato dell'Inter si anima con una sfida all'ultimo colpo: Marotta si gioca il tutto per tutto contro una grande italiana per assicurarsi Rasmus Hojlund, talento in ascesa del Manchester United. La corsa al centravanti danese promette scintille e potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato delle big italiane. Chi avrà la meglio in questa battaglia di mercato? Restate sintonizzati, perché il futuro dell’attacco nerazzurro potrebbe essere scritto proprio in queste settimane.

Il calciomercato Inter entra nel vivo ora che è lotta a due per l’obiettivo in attacco, così Beppe Marotta sfida una big italiana per il colpo. Il Napoli entra con decisione nella corsa a Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United giĂ nel mirino del calciomercato Inter per la prossima stagione. Il club azzurro, alla ricerca di un’alternativa affidabile a Romelu Lukaku, ha individuato nel danese il profilo ideale per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i primi contatti tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore avrebbero prodotto riscontri positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, è lotta a due per l’obiettivo in attacco: Marotta sfida una big italiana per il colpoÂ

