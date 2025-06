Calciomercato Inter dopo Bonny l’attacco è un cantiere aperto | dal sogno Hojlund alla verità su Rashford!

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: dopo aver piazzato Bonny del Parma, il club nerazzurro continua a sognare in grande. Dalle voci su Hojlund alle reali chance di Rashford, il reparto offensivo resta un vero e proprio cantiere aperto. Con Arnautovic e Correa partiti, i nerazzurri cercano il colpo finale per rinforzare l’attacco e mantenere alta la competitività. La sfida è lanciata: quale sarà la mossa vincente?

Tutte le idee dei nerazzurri. L’Inter è a un passo da Bonny del Parma, ma il lavoro sul reparto offensivo è tutt’altro che concluso. Con l’uscita di Arnautovic e Correa, i nerazzurri puntano a completare il pacchetto d’attacco con un ulteriore rinforzo. Pio Esposito, rientrato alla base, ha occupato temporaneamente uno slot, ma l’ipotesi più concreta resta un prestito in Serie A, per poi valutarlo a stagione in corso. Il nodo resta Mehdi Taremi, ancora bloccato in Iran: la società spera di trovargli una nuova destinazione, ma le complicazioni geopolitiche rallentano l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, dopo Bonny l’attacco è un cantiere aperto: dal sogno Hojlund alla verità su Rashford!

In questa notizia si parla di: inter - bonny - attacco - cantiere

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

? L’Inter ha messo le mani su Bonny e conta di chiudere nei prossimi giorni per circa 25 mln @SkySport Vai su Facebook

Calciomercato Roma, Gasperini cerca il bomber: rebus Dovbyk, duelli con Napoli per Lucca e con Inter per Bonny; Inter, tegola per Chivu: si infortuna un top, è corsa per portare Bonny al Mondiale per Club; Bonny Inter, valutazione alta del Parma ma i nerazzurri hanno la chiave per sbloccare tutto: si pensa a una….

Inter, c'è subito Bonny: tutte le cifre. Si complica Hojlund - Il club nerazzurro è pronto a chiudere l'acquisto dell'attaccante francese con il Parma: obbligo di riscatto e Sebastiano Esposito in Emilia ... Si legge su msn.com

Bonny al Mondiale per Club con l’Inter? “Possibile, ecco lo scenario” - L'Inter sta lavorando per chiudere il prima possibile per Bonny e permettere a Cristian Chivu di avere al più presto un'alternativa ... Lo riporta fcinter1908.it