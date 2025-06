Calciomercato il Milan ha l’accordo con Xhaka | i dettagli e le cifre

Il calciomercato estivo si infiamma: il Milan ha raggiunto l’accordo con Granit Xhaka, uno dei centrocampisti più richiesti d’Europa. Secondo Calciomercato.com, i dettagli e le cifre dell’affare sono ormai definitivi, aprendo nuovi scenari per la squadra rossonera. Con questa operazione, il club ambisce a rafforzare il reparto centrale e puntare in alto in questa stagione. Ecco cosa c’è da sapere sui prossimi passi dell’affare.

