Calciomercato Genoa colpo sulla trequarti! Un nuovo Albert pronto a far innamorare i tifosi | arriva Grønbæk dal Rennes!

Il calciomercato del Genoa si infiamma con un colpo di scena sulla trequarti: arriva Albert Grønbæk dal Rennes, il giovane talento danese pronto a far innamorare i tifosi con la sua classe e grinta. Un investimento strategico per la stagione 2025/26, che potrebbe rivoluzionare le sorti del reparto offensivo rossoblù. La speranza è che questa new entry possa diventare il nuovo idolo dei supporter e rilanciare il Genoa verso grandi traguardi.

Genoa, colpo sulla trequarti: in arrivo Albert Grønbæk dal Rennes Il Genoa ha messo a segno un colpo importante per rinforzare la trequarti in vista della stagione 202526. La società rossoblù è pronta ad accogliere Albert Grønbæk, talento danese classe 2001, che arriva dal Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, colpo sulla trequarti! Un nuovo Albert pronto a far innamorare i tifosi: arriva Grønbæk dal Rennes!

In questa notizia si parla di: genoa - colpo - trequarti - albert

Tardelli: «Lotta Scudetto? Il Napoli resta favorito anche dopo il 2-2 contro il Genoa! L’Inter può fare un bel colpo…» - Nel dibattito sulla lotta scudetto, Marco Tardelli analizza le recenti performance del Napoli e dell'Inter.

Il Colpo di Mezzanotte. Gudmundsson stoppato dal Genoa. Idea Folorunsho; Genoa, colpo dalla Ligue1: lunedì le visite mediche del danese Albert Gronbaek; Calciomercato Genoa News/ All’ultimo salta l’arrivo di Toljan, Gronbaek idea sulla trequarti (18 giugno 2025).

LIVE MERCATO | Novità Calha, nuovo colpo Reds, il Genoa vicino a Grønbæk ?? | OneFootball - Tra colpi già chiusi, contatti in corso e retroscena svelati, i club si muovono per rinforzare le proprie rose in vista de ... Segnala onefootball.com

Genoa-Gronbaek, trattativa in dirittura d'arrivo in prestito con diritto di riscatto - Nuovo rinforzo sulla trequarti per Vieira, in attesa di capire quale sarà il futuro di Gudmundsson. sport.sky.it scrive