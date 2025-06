Calciomercato Dilettanti. Formigine-Mezzetti ok, arriva anche Valcavi . Sula al Valsa, Montorsi e Barbieri alla Modenese.

Il calciomercato dilettantistico si infiamma: dal ritorno di Mezzetti al Formigine alle nuove acquisizioni del San Marino, tra cui Merlonghi, D’Antona e Ale. Le trattative ufficializzate testimoniano l’entusiasmo e la passione che animano il calcio di provincia, sempre più competitivo e coinvolgente. Scopriamo insieme tutte le novità di questa sessione di mercato, un vero e proprio spettacolo di emozioni e strategie.

Lo avevamo dato fatto domenica e ora è ufficiale: Alessandro Calanca ha firmato con la Cittadella. Sempre in D il San Marino piazza tre colpi: bomber Merlonghi (’88) dalla Sammaurese, il centrocampista 2007 D’Antona dal Licata e il difensore ’95 Ale ex Imolese. In Eccellenza è fatta per Lorenzo Mezzetti nuovo allenatore del Formigine, il secondo colpo è il difensore Matteo Valcavi (2005) dallo Scandiano ed ex Reggiana, Borgo e Castelfranco. In Promozione 7 innesti per la Virtus Camposanto: dal San Felice in attacco Cristian Ndrejaj (2003), in mediana il 2003 Giovanni Acanfora e il 2000 Enrico Casari, dalla Mirandolese il difensore 2006 Nicolò Malavasi, dal Ravarino il portiere Alessio Chiossi (2000) e il centrocampista Gabriele Gonzalez Silva (2000), dal Cavezzo il trequartista 2002 Vittorio Diegoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net