Calciomercato Como si sogna in grande con il possibile arrivo di Alvaro Morata Ecco le ultime novità

Il calciomercato Como si trasforma in un sogno che prende forma, alimentando le speranze dei tifosi e la voglia di grandezza. Con il ritorno in Serie A, i lariani puntano in alto, e tra le ultime novità spicca la suggestiva ipotesi di portare Álvaro Morata in Lombardia. Un colpo da urlo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il Calciomercato Como continua a regalare sorprese e alimentare l'entusiasmo dei tifosi. Dopo il ritorno in Serie A, il club lariano sta costruendo una rosa ambiziosa, e nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione clamorosa: Álvaro Morata potrebbe essere uno

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Calciomercato, Morata torna in Serie A: la nuova destinazione; Diretta live calciomercato 20 giugno 2025, Bonny-Inter ci siamo, asse Bologna-Napoli bollente, Juve torna di moda Sancho, Balotelli tra Cremonese e Palermo; Milan su Javi Guerra del Valencia: ecco la possibile strategia dei rossoneri.

Morata vuole cambiare di nuovo: contatti per l’addio al Galatasaray. Tra Como e fattore Allegri, cosa filtra - Alvaro Morata è un giocatore forte, generoso ma anche in perenne ricerca di nuovi stimoli. Segnala calciomercato.com