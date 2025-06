Calciomercatocom – Rabiot vince la causa contro il PSG | risarcimento milionario per abuso di potere | Estero

Fermi tutti! Adrien Rabiot conquista una storica vittoria legale contro il PSG, ricevendo un risarcimento milionario per abuso di potere. La Corte d’Appello di Parigi ha riconosciuto le irregolarità del club e sancito un verdetto che potrebbe cambiare le regole del calciomercato. Una sentenza che apre nuovi scenari e conferma quanto il mondo del calcio sia in continua evoluzione. Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda epocale.

Adrien Rabiot vince la causa milionaria con il PSG. La Corte d'Appello di Parigi ha riconosciuto l'abuso di potere da parte del club campione d'Europa e ha condannato i parigini a un maxi risarcimento da 1,3 milioni di euro. E' stata, quindi, accolta la richiesta dell'ex centrocampista della Juventus di riclassificare i contratti sottoscritti con il club francese tra il 2010 e il 2019 come un unico contratto a tempo indeterminato, condannando il PSG al pagamento di poco più di un milione di euro a titolo di arretrati e risarcimento danni.

