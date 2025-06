Calciomercato Bologna saltato Dzeko mirino su Immobile! Il calciatore apre al trasferimento per tornare in Italia

Il calciomercato del Bologna si infiamma: dopo il fallimento dell’operazione Dzeko, i rossoblù puntano con decisione su Ciro Immobile. L’attaccante del Besiktas apre alla possibilità di un ritorno in Italia, alimentando le speranze dei tifosi per una stagione 2025/2026 ricca di emozioni e gol. La trattativa è in fermento e potrebbe rappresentare il colpo grosso per rinvigorire l’attacco bolognese. Restate sintonizzati, perché le sorprese non sono finite!

Il Bologna punta in alto in vista della stagione 20252026 e sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo con un nome di grande esperienza: Ciro Immobile. L'attaccante italiano, attualmente in forza al Besiktas, potrebbe presto tornare in Serie A .

Calciomercato Bologna, Immobile apre ai rossoblu. Cosa manca per la fumata bianca? - Il calciomercato del Bologna si infiamma con l'apertura di Ciro Immobile, che sembra pronto a tornare in Italia e indossare la maglia rossoblù.

REPUBBLICA FIRENZE Sorpasso #Fiorentina sul #Bologna: viola ora favoriti per Edin #Dzeko. La moglie del calciatore bosniaco ha una forte predilezione per la Toscana e per #Firenze (tra l’altro più vicina a #Roma dove la coppia ha comprato casa). Dzeko Vai su Facebook

