Calcio stop alla violenza contro gli arbitri | ora saranno equiparati ai pubblici ufficiali

Il mondo del calcio fa un passo deciso contro la violenza, con una proposta rivoluzionaria: gli arbitri saranno equiparati ai pubblici ufficiali, garantendo loro maggior tutela e sanzioni più severe. Questa storica decisione, approvata dal Consiglio dei ministri su impulso del ministro Andrea Abodi, mira a rafforzare il rispetto e la sicurezza negli stadi italiani. È un segnale chiaro che lo sport deve essere un ambiente di rispetto e legalità, e non si può più tollerare atteggiamenti violenti.

Gli arbitri saranno equiparati ai pubblici ufficiali, con lo stesso «livello di protezione» e relative sanzioni «che il diritto penale assicura agli agenti di polizia». È quanto prevede il decreto legge presentato dal ministro dello Sport Andrea Abodi e approvato dal Consiglio dei ministri di ieri in materia di "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport". Il decreto, dunque, è molto focalizzato sugli adempimenti necessari nei vari ambiti e per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e per l'America's Cup di Napoli, introducendo anche importanti previsioni per la sicurezza.