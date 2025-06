Calcio qualificazioni Mondiali 2026 | Italia-Israele a ottobre a Udine

L’attesa cresce per le qualificazioni ai Mondiali 2026: il 14 ottobre Udine ospiterà Italia-Israele, un appuntamento che segna l’esordio del nuovo ct Gattuso. Ricordando il successo del 2024 sempre in questa città, il calcio italiano si prepara a scrivere un altro capitolo importante. L’emozione è alle stelle: l’Italia si avvicina a questa sfida cruciale, pronta a dimostrare di avere tutte le carte in regola per raggiungere il sogno mondiale.

Roma, 21 giu. (askanews) – Sarà Udine a ospitare il match fra Italia ed Israele in programma il prossimo 14 ottobre e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’esordio del nuovo ct Gattuso sarà invece il 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia. Curiosamente sempre il 14 ottobre ma del 2024 l’Italia di Spalletti aveva giocato e vinto 4-1 sempre a Udine contro Israele un match valido per la Nations League. Il nuovo ct esordirà sulla panchina azzurra a Bergamo il 5 settembre contro l’Estonia. Poi affronterà Israele sul campo neutro di Debrecen. L’11 ottobre sarà di scena a Tallinn poi ci sarà il remake del match di un anno fa vinto all’epoca per 4-1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

