Calcio Olanda e Inghilterra approdano in semifinale negli Europei U21 Spagna e Portogallo eliminate

Gli Europei U21 2025 si sono infiammati con sorprese e battaglie epiche: Olanda e Inghilterra avanzano in semifinale, lasciando a casa Portogallo e Spagna. Un trittico di emozioni che promette spettacolo, contro ogni pronostico. La sfida tra tulipani e inglesi si preannuncia come un duello di fuoco, pronto a scrivere nuovi capitoli di una competizione avvincente. Chi si laureerà campione? La risposta è solo all’orizzonte.

Calato il sipario sui primi due quarti di finale degli Europei U21 2025 di calcio. Olanda e Inghilterra hanno centrato l’obiettivo e si affronteranno nel penultimo atto. Un esito imprevisto, dal momento che Portogallo e Spagna erano piĂą quotate per proseguire nel cammino di questa rassegna continentale. Un match teso e molto lottato tra lusitani e oranje, specie se si pensa che i tulipani hanno perso dopo 21? Ruben van Bommel. Cartellino per doppia ammonizione al giovane calciatore dell’Alkmaar e formazione olandese costrette agli straordinari. A tal proposito, al 31?, il Portogallo è andato vicinissimo alla marcatura: Geovany Quenda al 31? ha sbagliato un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Olanda e Inghilterra approdano in semifinale negli Europei U21. Spagna e Portogallo eliminate

