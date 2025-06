Calcio Napoli Conte | Non pensavo che McTominay arrivasse Manna è stato bravo

Antonio Conte riflette sulla sua esperienza al Napoli, sottolineando come l’anno di pausa e lo studio approfondito abbiano contribuito a una stagione memorabile. La sua determinazione e la capacità di adattarsi ai cambiamenti si sono rivelate chiavi del successo azzurro, mentre l’arrivo di McTominay ha rappresentato un vero colpo di scena, una manna dal cielo che ha rafforzato il centrocampo. È questa la prova che nel calcio, come nella vita, la preparazione premia sempre.

Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato della trionfale stagione in azzurro nella seconda parte dell’intervista a “Federico Buffa Talks” su Sky Sport. “L’anno fermo è stato per me fondamentale, quello dopo il Tottenham. Sono rimasto a casa e ho studiato veramente tanto”. Parole di Antonio Conte, rilasciate nella seconda parte dell’intervista a “Federico Buffa . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Conte: “Non pensavo che McTominay arrivasse, Manna è stato bravo”

In questa notizia si parla di: calcio - napoli - conte - stato

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

#calcio #conte #DeBruyne #NapoliNews Quando si parla di De Bruyne, la mano di Conte ha pesato eccome! #Calcio #DeBruyne #Mercato In un retroscena che farà discutere, è emerso che "Conte, ovviamente, è stato importante nella scelta di De Bruyne Vai su Facebook

Antonio #Conte racconta a 7 il summit con #DeLaurentiis: “Ci siamo chiariti, parlare è stato fondamentale. Lui ha capito gli errori o comunque le situazioni che devono esser migliorate. Ho un contratto e il chiarimento è stato il punto chiave. Il resto sono state v Vai su X

Conte: La mia rabbia finta, alla Juve una maschera. Lasciare Napoli era possibile solo in un caso; Napoli, Conte: Io e De Laurentiis ci siamo chiariti, è stato fondamentale parlare; Conte: De Laurentiis ha capito i suoi errori, il chiarimento è stato il punto chiave. Non sono rimasto a Napoli per mia moglie.

Conte: 'Non pensavo che McTominay arrivasse, Manna è stato bravo' - Sono rimasto a casa e ho studiato veramente tanto". Lo riporta msn.com

Napoli, Conte: "Sono rimasto perché De Laurentiis ha capito cosa andava cambiato" - Antonio Conte torna sull'incontro con Aurelio de Laurentiis che ha cambiato la storia della prossima stagione del Napoli, visto che sembrava praticamente certo un suo addio dopo la vittoria dello scud ... Riporta msn.com