Calcio il Forlì annuncia un altro rinnovo | ci sarà anche Francesco Menarini

Il Forlì Calcio annuncia con entusiasmo un altro rinnovo, confermando Francesco Menarini nel suo progetto. Il centrocampista classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Bologna e con una lunga esperienza in Serie D, indosserà ancora la maglia biancorossa. La sua versatilità e determinazione saranno fondamentali per affrontare la nuova stagione di Serie C. Il futuro del Forlì si arricchisce di talento e passione grazie a questa riconferma, dimostrando l’impegno della società nel costruire una squadra competitiva e vincente.

Anche Francesco Menarini disputerà il campionato di serie C col Forlì. Il centrocampista classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, per poi iniziare una lunga esperienza in Serie D. Proprio nel primo campionato dilettantistico nazionale, prima con la maglia del Corticella e poi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Calcio, il Forlì annuncia un altro rinnovo: ci sarà anche Francesco Menarini

In questa notizia si parla di: francesco - forlì - menarini - calcio

Calcio, il Forlì annuncia un altro rinnovo: ci sarà anche Francesco Menarini; Il Forlì e Menarini avanti insieme; Forlì, Francesco Menarini verso la conferma in biancorosso.