calcio giovanile la kermesse organizzata dallo spezia don bosco fa doppietta al torneo alberto picco

Doppio colpo del vivaio del Don Bosco Spezia coi suoi Giovanissimi al ’Torneo Alberto Picco’, organizzato dal settore giovanile dello Spezia nello splendido scenario dell’impianto di viale Fieschi. Una kermesse che ha visto scendere in campo centinaia di giovani calciatori di ogni età, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi nell’impianto cittadino. I rossoneri mettono a segno una bella ’doppietta’ imponendosi sia con l’annata 2010 che con quella 2011. Nella categoria Under 15 2015 i salesiani battono in finale il forte San Marco Avenza per 2-1 con reti di Ravenna e Muhametaj. In precedenza il Don Bosco aveva pareggiato 0-0 contro il tenace Montignoso e battuto 6-0 il Follo con gol di Ruben, Farace, Signanini, Stangherlin, Ravenna e Muhametaj. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net