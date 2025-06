calcio eccellenza al cenaia confermato mister sena

Cenaia si prepara ad affrontare la nuova stagione di Eccellenza 2025/26 con entusiasmo, confermando mister Sena alla guida della squadra. Nonostante le recenti separazioni che segnano un cambiamento importante, l’ambizione e lo spirito di gruppo rimangono saldi. La società ha ringraziato i giocatori usciti per il loro impegno e professionalità , guardando avanti con determinazione. Il futuro arancioneroverde si prospetta ricco di sfide e successi da conquistare.

Cenaia (Pisa), 21 giugno 2025 – Grandi manovre a Cenaia in vista della prossima stagione di Eccellenza 202526. La società ha comunicato la lista dei giocatori che non faranno più parte del sodalizio arancioneroverde. Separazioni tristi ma legate alle dinamiche del calcio nonostante l’entusiasmo per i risultati ottenuti. La società ha ringraziato i calciatori per la professionalità , la correttezza e lo spirito mostrato dentro e fuori dal campo. “Ogni goccia di sudore versata per la maglia arancio-verde, oltre che contribuire ai risultati, ha creato un legame di profondo rispetto e ammirazione reciproco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net