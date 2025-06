Cala il prezzo del caffè ma non ancora al supermercato

Il prezzo del caffè inizia a dare segnali di calo sul mercato internazionale, promettendo forse un rinnovato vantaggio per i consumatori. Tuttavia, ancora non si percepisce alcun cambiamento sugli scaffali dei supermercati. Cristina Scocchia di Illy, intervistata da Bloomberg, analizza questa dinamica, evidenziando come il trend possa influenzare il futuro dei prezzi e delle scelte di acquisto. Restate sintonizzati, perché presto potremmo assaporare novità interessanti nel mondo del caffè.

Piccoli segnali di un abbassamento delle quotazioni del caffè si percepiscono sul mercato internazionale, ma ancora troppo presto per vedere l'effetto sullo scaffale. Il parere di Cristina Scocchia di Illy intervistata da Bloomberg. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Cala il prezzo del caffè (ma non ancora al supermercato)

In questa notizia si parla di: caffè - cala - prezzo - supermercato

Salgono caffè, burro, frutta e cioccolato. La media rimane comunque superiore al dato nazionale con una spesa aggiuntiva di 496 euro su base annua. Tutti i rincari Vai su Facebook

Perché il prezzo del caffè continua a salire e cosa può succedere; Cos'è la shrinkflation, il fenomeno che rimpicciolisce le confezioni (ma non i prezzi).