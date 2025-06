Cagliari su Cancellieri | due calciatori nel mirino di Inzaghi

Cagliari si prepara a sferrare un colpo di mercato, con due talenti nel mirino di Inzaghi, pronti a rinforzare la rosa e spingere verso nuovi traguardi. Intanto, il club annuncia una svolta importante: Fabio Pisacane è promosso dalla Primavera per guidare la squadra, sostituendo Davide Nicola, ora sotto i riflettori della Cremonese. Una stagione ricca di novità e sfide emozionanti aspetta i rossoblù!

Promosso l`allenatore Fabio Pisacane dalla Primavera al posto di Davide Nicola (ora nel mirino della Cremonese), il Cagliari pensa ai primi rinforzi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: cagliari - mirino - cancellieri - calciatori

ADL incassa e pianifica: Caprile vicino al riscatto dal Cagliari, Suzuki nel mirino come vice-Meret - Il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con strategie mirate e investimenti oculati. Dopo la cessione di Natan al Betis, ADL Incassa e pianifica il futuro, puntando su Caprile vicino al riscatto dal Cagliari e sul colpo Suzuki come vice-Meret.

Calciomercato Lazio, Cancellieri nel mirino del Cagliari: i dettagli Vai su X

#Cagliari, idea Cancellieri per rafforzare l'attacco Vai su Facebook

Cancellieri nel mirino del Cagliari -; Calciomercato Cagliari, Angelozzi ha attenzionato il profilo di Cancellieri! La presunta trattativa; Calciomercato Cagliari, nel mirino rossoblù è finito un giocatore del Pescara! Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Cagliari, il club rossoblù punta forte su Cancellieri: contatti avviati con la Lazio. Il punto - Calciomercato Cagliari, ci sono già stati contatti tra il club rossoblù e la Lazio per Cancellieri appena rientrato dal prestito al Parma Il Cagliari è già al lavoro per plasmare la squadra in vista d ... Da cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, Angelozzi ha attenzionato il profilo di Cancellieri! La presunta trattativa - Le ultime sull’ipotetica trattativa Il calciomercato estivo si preannuncia, come di consueto, ricco di novi ... Scrive cagliarinews24.com