Cade nella piscina del parco acquatico grave bimbo di 4 anni nel Bresciano

Una giornata di svago si è trasformata in una tragedia nel cuore del Brescia, dove un bambino di soli quattro anni ha rischiato la vita cadendo nella piscina di un parco acquatico. La sua storia ci ricorda l'importanza di massima attenzione e sicurezza nei luoghi di divertimento per i più piccoli. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per prevenire simili incidenti e proteggere i nostri cari, affinché nessun altro possa vivere una notte di paura come questa.

Un bambino di quattro anni è ricoverato all'ospedale di Bergano in gravi condizioni dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico. È successo a Castrezzato in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito il bambino è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina senza sapere nuotare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cade nella piscina del parco acquatico, grave bimbo di 4 anni nel Bresciano

Un drammatico incidente scuote il Brescia: un bambino di soli 4 anni, sfuggito ai genitori, è caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato.

