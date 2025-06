Cade dalla terrazza del Parco Virgiliano e finisce in mare

Una tragedia sconvolge il Parco Virgiliano di Napoli, dove una persona è caduta dal suggestivo belvedere, finendo in mare tra sconcerto e dolore. La scena, drammatica e inattesa, ha lasciato la comunità senza parole, sperando in un miracolo che purtroppo sembra ormai improbabile. La tragedia mette in evidenza quanto possa essere fragile la vita e quanto sia importante vigilare sui luoghi pubblici.

Sconcerto e dolore al Parco Virgiliano dove - da quanto apprende NapoliToday - una persona sarebbe caduta nel vuoto dalla terrazza del belvedere. Poche le speranze che possa essere sopravvissuta. Pare infatti che nella caduta abbia impattato contro gli scogli e sia poi finita in acqua.

