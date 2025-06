Cadavere trovato in un canale a Modena mistero sul corpo in acqua e le ipotesi sul decesso

Un inquietante ritrovamento scuote il quartiere Torrazzi a Modena: un cadavere di un giovane emergere dalle acque di un canale ha aperto un giallo avvolto nel mistero. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini, cercando di ricostruire le ultime ore e le cause di questo sconvolgente evento. Quali segreti celano le acque di Modena? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

