Cadavere nel fosso a Modena il mistero del ritrovamento e le ipotesi sulla morte | cosa sappiamo

ancora da chiarire il motivo e le circostanze di questa tragica scoperta, mentre le indagini proseguono senza sosta per fare luce su un caso che ha sconvolto la comunità modenese.

Modena, 21 giugno 2025 – Resta ancora il mistero sul ritrovamento, ieri sera, del cadavere di un uomo che si trovava riverso in un canale di via Cavo Argine, nei pressi del parcheggio del parco Torrazzi, a Modena. Il corpo in acqua da un paio di giorni. Gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno la morte violenta, anche se, da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra prevalere l’ipotesi di una morte accidentale. Sarà comunque l’autopsia – che verrà effettuata sul corpo della vittima – a chiarire le cause della morte. La persona deceduta – un uomo di giovane età – non è ancora stata identificata anche perché il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, dato che potrebbe essere rimasto nel canale per almeno due giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere nel fosso a Modena, il mistero del ritrovamento e le ipotesi sulla morte: cosa sappiamo

