Cadavere di un giovane trovato in un canale la polizia | Non escludiamo nessuna pista

Un mistero avvolge il recente ritrovamento di un giovane uomo nel canale di Modena, nel quartiere Torrazzi, suscitando inquietudine e molte domande. La polizia, impegnata nelle indagini, non esclude nessuna pista: dall'incidente alla possibile implicazione criminale, ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per fare luce sulla tragica vicenda e trovare risposte per la famiglia e la comunità.

Il cadavere di un giovane uomo √® stato ritrovato venerd√¨ sera 20 giugno 2025 in un canale a Modena, nel quartiere Torrazzi. Il corpo era col volto riverso sull'acqua ed √®. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Cadavere di un giovane trovato in un canale, la polizia: ¬ęNon escludiamo nessuna pista¬Ľ

In questa notizia si parla di: cadavere - giovane - canale - trovato

Cadavere di una giovane donna trovato in un canale - Una tragica scoperta scuote Bedizzole: il cadavere di una giovane donna, scomparsa da pochi giorni, è stato trovato in un canale di irrigazione in via Salago.

√ą stato recuperato il corpo del ragazzino di 17 anni scomparso ieri pomeriggio nelle acque dell'Adda a Cassano, dopo essersi tuffato. Il giovane √® stato trovato nell'angolo destro della diga Rusca tra il fiume e il canale della Muzza, proprio dove nelle ultime or Vai su Facebook

Cadavere trovato in un canale a Modena, mistero sul corpo in acqua e le ipotesi sul decesso; Giallo a Modena: giovane trovato morto in un canale, nessuna pista è esclusa; Trovato il corpo del 17enne disperso nell'Adda a Cassano.

Giallo a Modena: giovane trovato morto in un canale, nessuna pista è esclusa - Un corpo senza vita rinvenuto venerdì sera in un canale a Modena: si tratterebbe di un giovane uomo la cui identità è ancora sconosciuta ... Segnala fanpage.it

Modena, giovane trovato morto in un canale: nessuna pista esclusa - Il cadavere di un giovane uomo è stato ritrovato venerdì sera in un canale a Modena, nel quartiere Torrazzi. msn.com scrive