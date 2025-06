Caccia Lollobrigida sbugiarda se stesso | la riforma spara-tutto arriva in Senato E per il ministro è una sconfitta

La riforma sulla protezione della fauna selvatica, depositata in Senato, ha acceso il dibattito politico. La decisione del governo di rinunciare a un disegno di legge prioritario, collegato alla legge di Bilancio, rappresenta una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il volto della caccia in Italia. Ma cosa implica questa scelta per il futuro della tutela ambientale e per gli appassionati? Scopriamolo insieme.

La riforma che punta a stravolgere la legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio (15792) è stata depositata in Senato. La novitĂ fondamentale è che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni – diversamente da quanto annunciato – ha rinunciato a presentare un disegno di legge governativo, collegato alla legge di Bilancio, che in Aula avrebbe avuto la prioritĂ e avrebbe permesso di liberalizzare la caccia prima della prossima stagione venatoria, che si aprirĂ nella terza settimana settembre. Al suo posto c’è un disegno di legge parlamentare, firmato da tutti partiti di maggioranza (Malan per FdI, Romeo per la Lega, Gasparri per FI e il vicecapogruppo dei civici d’Italia Salvitti) a eccezione di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caccia, Lollobrigida sbugiarda se stesso: la riforma spara-tutto arriva in Senato. E per il ministro è una sconfitta

