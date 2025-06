Caccia ira di Tommasetti Lega | A Salerno 1.300 posti in meno pasticcio della Regione

La decisione della Regione Campania di eliminare 1.300 posti destinati ai cacciatori ha suscitato un vespaio di polemiche e preoccupazioni. Aurelio Tommasetti, esponente della Lega, non ha esitato a criticare duramente il decreto 183, pubblicato il 18 giugno, che rischia di penalizzare gravemente i cacciatori di Salerno. La questione si fa calda, con l’Enalcaccia che si è già mobilitata per tutelare gli interessi dei cacciatori e contrastare questa scelta drastica.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La Regione Campania cancella 1.300 posti per i cacciatori ”. L’affondo arriva da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che critica duramente il decreto 183 pubblicato il 18 giugno. L’atto minaccia di penalizzare fortemente centinaia di cacciatori in provincia di Salerno rimodulando l’ambito territoriale. Una questione su cui si è già mossa l’Enalcaccia diffidando l’Ente e annunciando azioni legali in autotutela. “ Il decreto è un vero e proprio schiaffo – attacca Tommasetti – L’Atc Salerno infatti, in base alle nuove disposizioni, si troverebbe con un territorio largamente ridimensionato e un numero di posti ridotto di ben 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caccia, ira di Tommasetti (Lega): “A Salerno 1.300 posti in meno, pasticcio della Regione”

