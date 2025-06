Buskers nasce la scuola a Ferrara | festival e anticipazioni

Ferrara si stesse preparando ad accogliere un nuovo capitolo dedicato alla musica di strada: nasce la scuola Buskers, un progetto ambizioso per coltivare talenti e diffondere la cultura urbana. Con il Ferrara Buskers Festival che si avvicina, l’anticipazione di questa novità promette di trasformare ancora di più la città in un crocevia di creatività e passione. E allora, scopriamo insieme cosa riserva il futuro musicale di Ferrara...

Ferrara, 21 giugno 2025 – C’è un momento, ogni anno, in cui Ferrara smette di essere semplicemente una città . Le sue strade, all’improvviso, si trasformano in palcoscenici, i suoi vicoli diventano corridoi sonori, le piazze si accendono di colori, voci e strumenti. È il tempo del Ferrara Buskers Festival, che quest’anno, alla sua 38ª edizione, si prepara a tornare dal 27 al 31 agosto. Ma qualcosa, stavolta, accade prima. Come se il cuore del festival battesse con qualche settimana d’anticipo. Due iniziative – inedite, forse anche coraggiose – provano a raccontare un’altra parte della storia: quella in cui la strada non è solo spettacolo, ma metodo, linguaggio, lezione di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it