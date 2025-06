Buona estate immagini da condividere su social e WhatsApp oggi 21 giugno

Buona estate a tutti! Oggi, 21 giugno, celebriamo il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, simbolo di luce, calore e nuove possibilità. È il momento perfetto per condividere immagini che trasmettono energia, allegria e spensieratezza, dalle spiagge dorate ai tramonti infuocati. Lasciatevi ispirare da questa stagione di libertà e avventure: alle 4:41 del mattino, inizia ufficialmente l’estate, portando con sé un mondo di emozioni da scoprire.

È arrivato il momento di accendere l’energia, respirare a pieni polmoni e lasciarsi scaldare dal sole: oggi, 21 giugno, inizia ufficialmente l’estate con il solstizio che porta la giornata più lunga dell’anno. Con il suo carico di luce, promesse e libertà, l’estate segna un nuovo inizio per molti: vacanze, nuovi progetti e la bellezza delle cose semplici, come un tramonto al mare o un gelato in compagnia. Alle 4:41 del 21 giugno inizierà la bella stagione sotto il profilo astronomico mentre l’estate meteorologica è scattata il 1° giugno. Significato del solstizio d’estate. Il termine deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di ‘sole stazionario’ ma sotto l’aspetto puramente astronomico il solstizio è il giorno in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima lungo l’eclittica, un fenomeno che all’atto pratico si traduce nella giornata più lunga dell’anno, ossia con il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buona estate, immagini da condividere su social e WhatsApp oggi 21 giugno

In questa notizia si parla di: estate - giugno - buona - immagini

Meteo, Giuliacci: “Estate in ritardo, niente costume fino a metà giugno. E forse anche oltre” - L'estate si fa attendere, con il meteo di Giuliacci che annuncia temperature fresche e la possibilità di rinviare l'uso del costume fino a metà giugno e oltre.

Il bilancio della stagione sportiva appena passata, il racconto di AteneiKa, le immagini dal nostro camp "Estate al CUS Cagliari". Ecco i temi della 33esima, e ultima puntata stagionale, di CasaCUS Cagliari a Radiolina in onda lunedì 16 giugno alle 15 in Vai su Facebook

Pitti Uomo 108: novità, eventi e protagonisti della moda maschile a Firenze; Palazzo Corteverdi, prendono forma il giardino pensile e i nuovi appartamenti di pregio. Entro la fine dell'estate il complesso sarà pronto. In anteprima le immagini della corte in via di allestimento; SORMANI D’ESTATE. PRESENTATA L’UNDICESIMA EDIZIONE. DA GIUGNO A SETTEMBRE, SPETTACOLI, RASSEGNE, PRESENTAZIONI, INCONTRI E UNA MOSTRA.

Oggi inizia l’Estate 2025! IMMAGINI, VIDEO, FRASI per celebrare l’arrivo della stagione estiva - L’Estate meteorologica è iniziata il 1° Giugno, mentre quella astronomica inizia alle4:42 del mattino (ora italiana). Secondo strettoweb.com

Buona estate frasi e immagini, citazioni di canzoni estive - Durante i mesi più caldi, si mettono da parte gli impegni lavorativi e si ha più tempo libero da ... Da controcampus.it