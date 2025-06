Buon onomastico Luigi oggi 21 giugno | immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 21 giugno, celebriamo San Luigi Gonzaga, esempio di purezza e dedizione. Nato a Castiglione delle Stiviere, il suo percorso da giovane gesuita ci ispira a vivere con fede e coraggio. Per rendere omaggio a questo santo speciale, inviaci uno dei tuoi auguri più belli e condividi un’immagine di buon onomastico Luigi sui social. Che questa giornata sia ricca di gioia e ispirazione!

Oggi 21 giugno si festeggia San Luigi Gonzaga. Originario di Castiglione delle Stiviere, il gesuita è stato beatificato nel 1605 e proclamato santo da Papa Benedetto XIII nel 1726. Figlio del primo marchese di Castiglione delle Stiviere fu battezzato con il nome del nonno, Luigi Alessandro. Luigi Gonzaga fu proclamato santo da Papa Benedetto XIII nel 1726. Nel 1576 si trasferì con il fratello a Firenze per via di un’epidemia. Nella Basilica della Santissima Annunziata fece voto di verginità . Rinunciò al titolo di marchese dopo essere stato dislocato a Mantova e ricevette la prima comunione da Carlo Borromeo nel 1580 nella Diocesi di Brescia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Luigi, oggi 21 giugno: immagini di auguri da inviare via social

