Bufera su Amo | Spariti 400mila euro denunciamo Dipendente si difende | Chiarirò

Una bufera scuote Modena: un dipendente di aMo, l'agenzia della mobilità locale, è sospettato di aver sottratto ben 400mila euro. La vicenda ha suscitato scalpore e ora il coinvolto promette di chiarire tutto nelle sedi opportune. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? E quali saranno le sue parole per difendersi da accuse così gravi? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica cronaca.

Modena, 21 giugno 2025 – “Chiarirò tutto nelle sedi competenti”. E’ pronto a raccontare la propria verità dei fatti il dipendente che, in ipotesi, avrebbe sottratto dai conti aMo, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena, qualcosa come 400mila euro. Denaro che sarebbe stato utilizzato per ‘scopi’ evidentemente esterni all’ente. La denuncia da parte dello stesso, gestito dai Comuni e dalla Provincia e amministrato per pochi giorni ancora da Stefano Reggianini, attuale segretario provinciale del Partito Democratico, sarà formalizzata nei prossimi giorni: tutto è in mano ai legali al momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it