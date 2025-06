Bublik-Khachanov oggi semifinale ATP Halle 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, nel cuore del torneo ATP di Halle 2025, si accendono le luci sulla semifinale tra Alexander Bublik e Karen Khachanov, un vero derby moscovita con toni internazionali. Entrambi i talenti russi, ora rappresentanti di nazioni diverse, si sfidano per raggiungere la terza finale 500 della carriera. Scopri orari, tv e streaming di questa emozionante sfida che promette spettacolo. Non perdere questa grande occasione di vivere il tennis in prima persona!

Per strano, ma non troppo, che possa sembrare, la semifinale tra Alexander Bublik e Karen Khachanov è in realtà un derby moscovita. Entrambi sono nati nella capitale russa, anche se da quasi un decennio il primo rappresenta il Kazakistan. Caccia alla terza finale 500 per Bublik, che nei quarti ha ulteriormente confermato il proprio stato di forma battendo, dopo Sinner, anche Machac, mentre per Khachanov sostanzialmente pochi problemi nell’eliminare Etcheverry e rincorsa al ritorno in una finale ATP che gli manca da ottobre. E, ironia della sorte, era un 500 anche quello (Vienna). Il match tra Alexander Bublik e Karen Khachanov sarà il secondo di singolare (e terzo comprendendo anche il doppio) dalle ore 15:00, in pratica a seguire di Medvedev-Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bublik-Khachanov oggi, semifinale ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming

