Bruyne atterra a Roma per passare il riconoscimento … con Napoli

Kevin De Bruyne è sbarcato a Roma per completare le formalità mediche e apporre la firma sul suo contratto con il Napoli, l’attuale campione d’Italia. L’arrivo del talentuoso centrocampista belga segna un colpo di scena nel calciomercato europeo, alimentando entusiasmo tra i tifosi azzurri. Questa mossa potrebbe rivoluzionare le sorti della prossima stagione: scopriamo insieme cosa ci riserva questa sorprendente acquisizione.

2025-06-12 13:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Kevin de Bruyne è già in Italia per firmare il suo contratto con il Napoli, attuale campione della serie A, che è a un passo dalla chiusura di uno dei migliori calciatori europei dell’ultimo decennio. Dopo Sii di nuovo decisivo con il Belgio lo scorso lunedì Da Bruyne è andato la mattina di questo giovedì a Villa Stuart Hospital di Roma per spendere un’esame medico con Napoli la sua prossima destinazione dopo aver chiuso il suo ciclo a Manchester City. Il Medical Center ha contattato centinaia di fan di Napoli residenti nella capitale italiana fin dall’inizio per accogliere il belga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com