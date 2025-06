Bruciati motorini e auto torna l' incubo piromane FOTO

La paura torna a serpeggiare tra i residenti dell’Isolotto, dove un piromane ha appiccato il fuoco alle prime ore del mattino, devastando sette motorini e danneggiando tre auto. Un episodio inquietante che riaccende l’allarme sulla sicurezza nel quartiere. Le autorità sono già al lavoro per identificare l’autore di questa intimidazione: la comunità resta in attesa di risposte e di un intervento deciso per garantire tranquillità e protezione.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle tre e mezza circa, in via Corcos, zona Isolotto, accanto al parco di Villa Vogel, per un incendio che ha interessato sette motorini, distruggendoli completamente. Le fiamme hanno danneggiato anche tre auto che si trovavano nelle vicinanze dei.

Firenze, incendio nella notte. A fuoco motorini e auto all’Isolotto - Una notte infuocata scuote l’Isolotto di Firenze, dove un devastante incendio ha consumato sette motorini e due auto, lasciando i residenti sotto shock.

