Bruciate le bandiere di Israele Nato e Unione europea al corteo di Roma contro il riarmo – Video

Nel cuore di Roma, un corteo di 480 sigle ha scosso l’opinione pubblica con azioni provocatorie durante la manifestazione “Stop Rearm Europe”. Tra cori e scontri simbolici, alcuni partecipanti hanno bruciato bandiere di Israele, NATO e Unione Europea, attirando l’attenzione su un tema caldo: il riarmo e le sue implicazioni. Ma qual è il vero messaggio dietro queste azioni compassionevoli e controverse?

Bruciate le bandiere di Israele, della Nato e dell’ Unione europea. È successo nel corso della manifestazione, organizzata a Roma, intitolata “Stop Rearm Europe”. Il corteo, che riunisce 480 sigle, è partito da piazza Vittorio ed è diretto verso i Fori Imperiali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bruciate le bandiere di Israele, Nato e Unione europea al corteo di Roma contro il riarmo – Video

In questa notizia si parla di: bruciate - bandiere - israele - nato

