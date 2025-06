Brescia sfugge ai genitori e cade in piscina | morto un bimbo di quattro anni

Una tragedia scuote Brescia: un bambino di quattro anni, sfuggendo all’attenzione dei genitori, è caduto in piscina e purtroppo non ce l’ha fatta. Questo doloroso incidente ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e la prevenzione per proteggere i più piccoli. La perdita di questa vita breve e preziosa ci invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre case e spazi pubblici, affinché simili tragedie non si ripetano.

Secondo quanto ricostruito il bambino è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina senza sapere nuotare. Inutile la lotta nella sala di rianimazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: morto un bimbo di quattro anni

In questa notizia si parla di: genitori - piscina - brescia - sfugge

Compiti e piscina con l’associazione dei genitori - L’estate alla scuola Rubinowicz si trasforma in un’energia di divertimento, apprendimento e socialità, grazie al Summer Camp organizzato dall’Associazione genitori dell’Istituto Raiberti con il supporto di L’Airone e il riconoscimento del dirigente Antonio Prizio.

Brescia, bambino di 4 anni sfugge ai genitori e cade in piscina: è in gravissime condizioni https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/21/news/bambino_caduto_piscina_parco_acquatico_castrezzato_brescia-424683796/?ref=twhl… Vai su X

Giornale di Brescia Vai su Facebook

Brescia, sfugge a genitori e cade in piscina, grave bambino di 4 anni; Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: gravissimo un bimbo di quattro anni; Brescia, bambino di 4 anni sfugge ai genitori e cade in piscina: è in gravissime condizioni.

Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: gravissimo bimbo di 4 anni - Un bambino di 4 anni è in condizioni gravissime dopo essere caduto nella piscina di un impianto di Castrezzato, in provincia di Brescia. Da msn.com

Brescia, sfugge a genitori e cade in piscina, grave bambino di 4 anni - Secondo quanto ricostruito il bambino è sfuggito al controllo dei genitori in un parco acquatico ed è caduto in piscina senza sapere nuotare ... Scrive msn.com