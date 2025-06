Brescia sfugge ai genitori e cade in piscina | gravissimo bimbo di quattro anni

Un tragico episodio scuote Brescia: un bambino di appena quattro anni, sfuggito ai genitori, ha rischiato la vita cadendo in una piscina di un parco acquatico a Castrezzato. La corsa contro il tempo ora è essenziale per salvare un fragile angioletto, vittima di una disattenzione che mai dovrebbe verificarsi. La notizia ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e l’attenzione nei momenti di svago con i più piccoli.

Secondo quanto ricostruito il bambino sarebbe caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, nel bresciano, senza sapere nuotare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: gravissimo bimbo di quattro anni

Brescia, sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina: gravissimo bimbo di 4 anni - Una tranquilla giornata al parco acquatico di Castrezzato si è trasformata in una tragedia: un bambino di soli 4 anni, sfuggito al controllo dei genitori, è caduto in piscina ed è ora ricoverato in gravissime condizioni alla rianimazione dell’ospedale di Bergamo.

