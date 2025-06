Brescia sfugge ai genitori e cade in piscina | grave un bimbo di 4 anni

Un pomeriggio da incubo a Castrezzato, Brescia, dove un bambino di soli 4 anni ha rischiato la vita dopo essersi allontanato dai genitori e finendo in una piscina. Il dramma si è consumato nel parco acquatico, lasciando tutti sgomenti e sotto shock. La corsa contro il tempo per salvarlo ora scuote la comunità : la sua vita è appesa a un filo, e l'intera città spera in un miracolo.

Sfugge al controllo dei genitori e finisce in piscina: un bambino di 4 anni versa in gravissime condizioni in ospedale. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, in un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. Subito dopo l'incidente, il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Secondo quanto ricostruito, il bambino si sarebbe allontanato all’improvviso dal resto della sua famiglia e poi sarebbe caduto in piscina senza saper nuotare. Ad accorgersi del piccolo un'altra persona che stava trascorrendo la giornata al parco e che ha subito dato l’allarme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: grave un bimbo di 4 anni

