Brescia sfugge a controllo genitori e cade in piscina | gravissimo bimbo di 4 anni

Tragedia a Brescia: un bambino di 4 anni, sfuggito ai controlli dei genitori, ha avuto un grave incidente in piscina. La sua caduta nel parco acquatico di Castrezzato ha suscitato grande preoccupazione, con i soccorsi che hanno immediatamente agito per salvarlo. Ora il piccolo, originario di Rovato, si trova in condizioni critiche all’ospedale di Bergamo. Una dolorosa testimonianza dell’importanza della vigilanza costante sui più piccoli.

A Brescia un bambino di 4 anni è sfuggito al controllo dei genitori cadendo in piscina, in un parco acquatico di Castrezzato. Il piccolo, di Rovato, è ricoverato in gravi condizioni. Nel pomeriggio di ieri, dopo esser sfuggito al controllo dei genitori, è caduto nella piscina senza saper nuotare. Giunti sul posto, i soccorsi hanno stabilizzato il bambino e lo hanno trasferito all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.  . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brescia, sfugge a controllo genitori e cade in piscina: gravissimo bimbo di 4 anni

