Brescia morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina al parco acquatico | era sfuggito al controllo dei genitori

Una tragedia sconvolge Brescia: un bambino di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato. Nonostante i tentativi di salvarlo, le ferite e le complicanze sono state troppo gravi. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della massima attenzione durante le visite ai luoghi di svago con i più piccoli, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Un bambino di quattro anni è morto all'ospedale di Bergano dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico. È accaduto a Castrezzato in provincia di Brescia. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Brescia, morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina al parco acquatico: era sfuggito al controllo dei genitori

