Brescia in fin di vita il bimbo di 4 anni caduto in piscina al parco acquatico | era sfuggito al controllo dei genitori

Tragedia in provincia di Brescia: un bambino di soli 4 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto accidentalmente in una piscina al parco acquatico di Castrezzato. L'incidente, sfuggito al controllo dei genitori, ha sconvolto l'intera comunità , lasciando tutti increduli di fronte a una drammatica emergenza che si sta cercando di gestire con ogni risorsa disponibile. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l'importanza della massima vigilanza in luoghi di svago per i più piccoli.

Un bambino di quattro anni è in fin di vita all'ospedale di Bergamo dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico. È accaduto a Castrezzato in provincia di Brescia. Secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Brescia, in fin di vita il bimbo di 4 anni caduto in piscina al parco acquatico: era sfuggito al controllo dei genitori

Brescia, sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina: bimbo di 4 anni in fin di vita - Una tragedia scuote Brescia: un bambino di soli 4 anni, sfuggito al controllo dei genitori, cade in piscina e lotta tra la vita e la morte.

