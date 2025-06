Brescia bimbo di 4 anni cade in piscina senza saper nuotare | ricoverato in prognosi riservata

Una drammatica occasione che scuote una comunità: un bambino di appena 4 anni, senza saper nuotare, cade in piscina in un parco acquatico di Castrezzato, Brescia. Il suo destino ora è sospeso tra speranza e preoccupazione, mentre i soccorsi lavorano senza sosta per lui. Una tragedia che ci invita a riflettere sull'importanza della vigilanza e della sicurezza nei luoghi di svago. La comunità si stringe attorno alla famiglia in attesa di notizie rassicuranti.

La vicenda è accaduta in un parco acquatico di Castrezzato, nella provincia di Brescia. Non appena un avventore della struttura ha lanciato l'allarme del bimbo esanime che galleggiava in piscina, il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Bergamo dove è tutt'ora ricoverato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brescia, bimbo di 4 anni cade in piscina senza saper nuotare: ricoverato in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: brescia - bimbo - piscina - anni

Brescia: "C'è la Festa a Bimbo" - Preparati a vivere tre giorni di magia e allegria con la Festa a Bimbo, l’evento più atteso dell’estate a Mompiano! Dal 13 al 15 giugno 2025, bambini e famiglie sono invitati a scoprire un mondo di divertimento, sapori e meraviglia, grazie alla passione dell’associazione Bimbo chiama Bimbo e il supporto di prestigiose realtà locali.

Brescia, sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina: gravissimo bimbo di 4 anni Vai su X

Il piccolo, due anni, colto da una crisi convulsiva mentre si trovava con la mamma a bordo piscina, ha ripreso conoscenza. Ulteriori accertamenti medici in corso. Vai su Facebook

Brescia, sfugge a genitori e cade in piscina, grave bambino di 4 anni; Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare; Sfugge ai genitori e cade in piscina: bimbo di 4 anni gravissimo.

Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare - Il piccolo di Rovato, caduto in vasca dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ... Da ilgiorno.it

Cade nella piscina del parco acquatico, grave bimbo di 4 anni nel Bresciano - Un bambino di quattro anni è ricoverato all'ospedale di Bergano in gravi condizioni dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico. Lo riporta tg24.sky.it